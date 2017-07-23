 وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة في شركة سيمينس الألمانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة في شركة سيمينس الألمانية

وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة في شركة سيمينس الألمانية
المناطق - الرياض

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المملكة بالدمام والخبر.

وأوضح الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس أول خدمات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، مع وجود خبرات سابقة.

2- مشغل روبوت الطلاء (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو شهادة التقنية أو ما يعادلها في مجال ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

3- مساعد تطوير الأعمال (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والمالية)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

4- رئيس المبيعات والتسويق (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الإلكترونيات)، أو التخصصات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2017م.

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