 شاهد.. الجيش المصري يحبط محاولة إرهابية جديدة لاستهداف وحدة عسكرية بـ 1.5 طن متفجرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. الجيش المصري يحبط محاولة إرهابية جديدة لاستهداف وحدة عسكرية بـ 1.5 طن متفجرات

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع المصرية في بيان أن “عناصر القوات المسلحة نجحت فجر اليوم في إحباط محاولة إرهابية لاستهداف إحدى الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية”.

وقامت سيارة دفع رباعي مفخخة ومحملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار بمحاولة اقتحام إحدى الوحدات، وقامت عناصر التأمين والحراسة بالتعامل الفوري مع السيارة وبادرت بإطلاق النيران عليها، مما أدى إلى تصفية سائقها الذى كان يرتدي حزاماً ناسفاً.

وذكر البيان: “قامت عناصر المهندسين العسكريين بالتعامل مع العربة المحملة بكميات من البراميل بها مواد شديدة الانفجار والذخائر التي تم إبطال مفعولها، وكذلك كميات من الأجزاء والقطع المعدنية لإنتاج أكبر كمية من الشظايا لإحداث أكبر خسائر ممكنة، بما يؤكد يقظة واحترافية رجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للتعامل بكل حسم للتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها الوطنية”.

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