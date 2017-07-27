صدق أو لا تصدق.. سقوط سقف المبنى الجديد لـ”هيئة المهندسين” !!

أكدت وثيقة، سقوط سقف المبنى الجديد للهيئة السعودية للمهندسين في 17 أبريل الماضي، خلافا لنفي مسؤولي الهيئة الذين قطعوا في تصريحات صحفية بعدم صحة السقوط، برغم مقاطع الفيديو التي انتشرت في بعض المواقع وتظهر السقف المنهار.

وطبقا للوثيقة بحسب “عكاظ”، فإن الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الفاضلي بعث خطابا في 18 أبريل الماضي إلى المؤسسة المنفذة لأعمال الديكور والتشطيبات الداخلية لمبنى الهيئة يطالبها بالإفادة بشكل عاجل وسريع عن الأسباب المؤدية لسقوط السقف الديكوري الخاص بقاعة الاجتماعات الرئيسية، وتسببه في تلف السقف وحدوث أضرار بالفرش والأجهزة الموجودة في القاعة.

وأشار الفاضلي في خطابه إلى أن ما حدث «شكّل خطورة على سلامة المواطنين والمراجعين»، وطلب من المؤسسة المنفذة أن تعمل بشكل عاجل وسريع بإخلاء جميع القاعات والمواقع التي تحتوي على نفس النوع من التصميم، والتأكد من سلامتها وقوة تثبيتها لتضمن عدم سقوطها مستقبلا، سواء بسبب أعمال الصيانة أو لأي سبب آخر.

كما طالب في ذات الخطاب أن يتم الكشف على جميع الأعمال المنفذة في المبنى، والتي تعتبر ضمن مسؤولية المؤسسة المنفذة، حسب العقد المبرم مع الهيئة لضمان عدم تكرار حادثة السقوط، وحمل الأمين العام للهيئة الشركة المنفذة كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن نائب رئيس هيئة المهندسين الدكتور بسام غلمان نفى، في وقت سابق لـ«عكاظ»، نبأ سقوط سقف المبنى، مؤكدا أن المبنى جديد وأن الصورة المتداولة تعود لأعمال صيانة!