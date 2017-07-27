 شاهد لحظة وصول سرعة “قطار الحرمين” إلى 300 كم/ساعة.. قدرة جبارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد لحظة وصول سرعة “قطار الحرمين” إلى 300 كم/ساعة.. قدرة جبارة

المناطق - الرياض

انطلق ‫قطار الحرمين في رحلة تجريبية من محافظة جدة إلى المدينة المنورة. وشارك في حفل إطلاق القطار كل من الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.

واستقبلت المدينة المنورة أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين عند الساعة 3.30 بحسب جدول الرحلة التي تضمنت زيارة مبنى التحكم والسيطرة الاحتياطي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن ثم توجه إلى المدينة المنورة وعاد إلى جدة مرة أخرى.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي وليد الفراج، جوانب من الرحلة، منها لحظة وصول سرعة القطار إلى 300 كيلومتر في الساعة، وتفاعل الركاب معها، إضافة إلى إبراز التحفة المعمارية لمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

يذكر أن قطار الحرمين يشمل 35 قطاراً مجهزاً بأحدث وسائل التقنية، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنشئ ليخدم نحو 60 مليون راكب سنوياً، ومن المقرر تشغيله رسمياً بداية 2018.

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