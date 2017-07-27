ORII .. خاتم فريد يحول أصبعك إلى هاتف ذكي

طورت “أوريجامي لابز” Origami Labs، وهي شركة ناشئة صينية خاتمًا ذكيًا قادرًا على تحويل أصبع المستخدم إلى هاتف يتيح له إجراء المكالمات الهاتفية واستقبال الإشعارات، إضافة إلى مزايا أخرى.

وقالت الشركة إن الخاتم الذكي، الذي تطلق عليه اسم “أوري” ORII ويأتي تحت شعار “الخاتم الذكي المُتحكَّم به بصوتك”، يوفر للمستخدم إمكانية السماع والحديث من خلال الأصبع مع لمسة للأذن، كما يوفر؛ على نحو عصري، إجراء المكالمات وإرسال الرسائل باستخدام الأوامر الصوتية فقط بحسب ما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وأضافت “أوريجامي لابز” أن “أوري” يعد أول خاتم ذكي يُتحكم به بالصوت في العالم قادر على تحويل الأصبع إلى هاتف ذكي، فبمجرد لمس الأذن يمكن للمستخدم إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل، وضبط التذكيرات، أو أي شيء آخر يمكن للمساعدين الرقميين؛ سيري من آبل وجوجل أسيستنت، القيام به.

أما عن التقنية التي يستخدمها الخاتم الذكي، فقد أوضحت الشركة أنه يستخدم خاصية توصيل الصوت عن طريق العظام لنقل الصوت من خلال الأصبع إلى الأذن، وشددت على مسألة أن أحدًا غير المستخدم لن يستطيع سماع المكالمات.

وفيما يتعلق بباقي مواصفات “أوري”، فقد قالت “أوريجامي لابز” إنه يدعم تقنية بلوتوث منخفض الطاقة 4.0، وهو يأتي مع بطارية تكفي لمدة 45 ساعة من وضع الاستعداد وساعة ونصف للتحدث، ويستغرق شحنها تمامًا ساعة واحدة فقط.

ويدعم الخاتم العمل مع الهواتف الذكية العاملة بالإصدار 4.4 وما بعده من نظام أندرويد والإصدار 9 وما بعده من نظام آي أو إس، هذا ويمتاز الخاتم بأنه مقاوم لرذاذ الماء وفق المعيار IPX7، ويتوفر بأحجام وألوان متعددة لتناسب مختلف الأذواق.

وأطلقت “أوريجامي لابز” حملة على منصة التمويل الجماعي “كيكستارتر”، وهي تهدف إلى جمع 30,000 دولار، لكنها جمعت حتى الآن أكثر من 137 ألف دولار أمريكي مع أن الحملة مستمرة حتى تاريخ 17 آب/أغسطس المقبل.

وتعتزم الشركة طرح الخاتم في شهر شباط/فبراير 2018