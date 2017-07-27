شاهد.. انتشار للشرطة العسكرية الروسية في جنوب سوريا

انتشرت لقطات نادرة للشرطة العسكرية الروسية، التي انتشرت أخيراً في جنوب سوريا.

وبدا عناصر الشرطة العسكرية الروسية، في المشاهد الأولى التي توثق انتشارهم على الحواجز التي أقاموها في جنوب سوريا وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق، منهمكين في تدقيق الهويات وتفتيش العربات.

وكان الجيش الروسي قد نشر قوات من الشرطة العسكرية على طول منطقتين مشمولتين باتفاق خفض التصعيد، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان وصول القوافل الإنسانية، تمهيداً لعودة اللاجئين والنازحين.

وشملت المنطقة الأولى محافظات الجنوب، وهي درعا والقنيطرة والسويداء. ودخل الاتفاق فيها حيز التنفيذ في التاسع من شهر يوليو/تموز الجاري، حيث أقامت الشرطة الروسية مركزين للتدقيق و10 نقاط للمراقبة.

أما المنطقة الثانية، فكانت الغوطة الشرقية قرب دمشق. وسرى فيها اتفاق التهدئة في الـ22 من الشهر الجاري، وتوزعت فيها الشرطة الروسية على مركزي تدقيق وأربع نقاط للمراقبة.