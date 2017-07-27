4 مزايا بمتجر تطبيقات جوجل يتجاهلها مستخدمو أندرويد.. حاول تجربها

يمتلك متجر جوجل بلاى الكثير من التطبيقات التى يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها، لكن فى نفس الوقت هناك مجموعة كبير من المميزات لا يعرفها المستخدمون، رغم المميزات الكبيرة التى يمكنهم الحصول عليها، والتى تعد مفيدة للغاية للمستخدمين خاصة أنها توفر لهم مزيد من الحماية والأمان والتى نرصد أبرزها كما يلى:

– ميزة Play Protect

تعتبر من المميزات الجديدة التى وصلت مؤخرًا لمتجر جوجل، والتى تساعد على حماية هواتف أندرويد من تطبيقات التجسس أو التطبيقات غير الآمنة على المتجر، خاصة أنها تقوم بفحص التطبيقات المثبتة على الهاتف، ومقارنة أنشطتها مع نفس التطبيقات الموجودة على الأجهزة الأخرى، وذلك للتحقق من أنها لن تغيير نشاطها للتجسس على المستخدمين، ويمكن الوصول إليها من خلال الذهاب إلى Google Settings ثم التوجه إلى Security ثم الضغط على Verify Apps، لتظهر مباشرة التطبيقات التى تم فحصها مؤخرًا، وسيظهر إذا ما كانت هناك بعض التطبيقات الضارة أم لا.

– الرقابة الأبوية

يمتلك متجر جوجل بلاى ميزة الرقابة الأبوية والتى تمنع تثبيت بعض التطبيقات التى لا يسمح باستخدامها من قبل فئات عمرية معينة، حيث تتيح هذه الميزة لأولياء الأمور حماية أجهزة أطفالهم لتجنب الوصول إلى تطبيقات ومحتويات غير لائقة، ويمكن الوصول إليها من خلال Settings ثم اختيار Parental controls ثم تفعيل خيار Parental controls بالأعلى، ليطلب من المستخدم وضع PIN لمنع تغيير الإعدادات من قبل أى شخص آخر، وبمجرد تخصيصه فسوف يجرى فرض الحماية الأبوية على المتجر.

– تحديد حجم التطبيقات

كما يوفر متجر تطبيقات جوجل للمستخدمين القدرة على البحث عن التطبيقات وفقًا لأحجام معينة، حيث يمكن استخدام حقل البحث لكتابة “Apps under 10 mb” للبحث عن التطبيقات والألعاب، كما يمكن استبدال الرقم حسب رغبة المستخدم، وذلك للحصول على تطبيقات وفقًا للحجم الذى يفضله المستخدم ثم بعد الضغط على زر البحث، سيظهر أمامه كل التطبيقات من مختلف الفئات التى تتناسب مع الحجم المحدد.

– معرفة الألعاب والتطبيقات الجديدة

يتيح متجر جوجل بلاى ميزة معرفة الألعاب والتطبيقات الجديدة من خلال خيار Pre-registration، حيث يتلقى المستخدم إشعار على البريد الالكترونى حينما يتم إصدار أى تطبيق أو لعبة من التطبيقات أو الألعاب التى تثير اهتمامه، ويمكن تفعيل هذه الميزة عبر الانتقال إلى Settings ثم إلى قسم Notifications وهنا سيجد خيار Pre-registration بالأسفل، وبعد اختياره سيجرى تفعيل الميزة بكل بساطة.