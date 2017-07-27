 الإمارات تجمد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على “قوائم الإرهاب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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الإمارات تجمد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على “قوائم الإرهاب”

الإمارات تجمد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على “قوائم الإرهاب”
المناطق - الرياض

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة “تجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب”. وأصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم تعميما موجها إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات “بتجميد الحسابات والودائع والاستثمارات العائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قوائم الإرهاب لديها”.

وقال المصرف “في إطار جهود الامارات والسعودية والبحرين ومصر الموحدة في مكافحة الإرهاب، وجهودها المستمرة في تحديث القوائم الصادرة بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات بإدراج أسماء تسعة أفراد و تسعة كيانات على قوائم الإرهاب، فقد أصدر المصرف المركزي تعميما موجها إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء”.

وكانت الدول الأربع قد أصدرت هذا الأسبوع “قائمة إرهابية ثانية تضم تسعة كيانات و تسعة أفراد على صلة بقطر”.

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