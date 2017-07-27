 اعتقال شخص تسلل إلى سفارة المملكة بكينيا ليلاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزارة الإسكان تبدأ بعرض الشقق للمعاينة والحجز بالخرج طقس حار على معظم مناطق المملكة مهرجان الكوميديا الدولي يدشن دورته الثالثة بالتكريم والتتويج شباب محافظة ميسان يكسرون ثقافة العيب بعربات الـ”فود ترك” أول تعليق من العمل على فصل شركات تابعة لـ “المطارات” للسعوديين! النرويج تختبر أول سفينة ذاتية القيادة العام المقبل انقطاع الكهرباء عن كاليفورنيا بالكامل والسبب «سنجاب مشاغب» اعتقال شخص تسلل إلى سفارة المملكة بكينيا ليلاً موتورولا توفر ميزة مثيرة للإعجاب بهاتفها الجديد الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 13 مسؤولا فنزويليا ضبط آسيوي سرق عدد من الالكترونيات الدولار يهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا أمام سلة عملات

اعتقال شخص تسلل إلى سفارة المملكة بكينيا ليلاً

اعتقال شخص تسلل إلى سفارة المملكة بكينيا ليلاً
المناطق_وكالات

اعتقلت السلطات  الكينية شخصا حاول التسلل إلى سفارة المملكة في  نيروبي ، الاثنين الماضي، ويجري التحقيق معه فيما إذا كانت له صلات بالإرهاب.

وأشارت صحيفة “ذا ستار” الكينية إلى أن المعتقل يدعى “محمد كيباثي” وأعيد إلى قسم شرطة “بانجاني” بعد عرضه أمام المحكمة.

وطلب الادعاء من المحكمة إتاحة الفرصة لمزيد من التحقيق، لاحتمالية وجود صلات تربط المعتقل بمجموعات إرهابية ، واستمعت المحكمة كذلك إلى وجود وكالات أمنية أخرى ترغب في التحقيق معه.

وتحدث الادعاء عن أن النيابة تريد معرفة سبب تسلل المتهم للسفارة ليلا، في وقت زعم فيه المتهم أمام المحكمة أنه فوجئ بتواجده عند السفارة بعد شربه للكحوليات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية مجددا في 31 يوليو الجاري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>