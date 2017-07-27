اعتقال شخص تسلل إلى سفارة المملكة بكينيا ليلاً

اعتقلت السلطات الكينية شخصا حاول التسلل إلى سفارة المملكة في نيروبي ، الاثنين الماضي، ويجري التحقيق معه فيما إذا كانت له صلات بالإرهاب.

وأشارت صحيفة “ذا ستار” الكينية إلى أن المعتقل يدعى “محمد كيباثي” وأعيد إلى قسم شرطة “بانجاني” بعد عرضه أمام المحكمة.

وطلب الادعاء من المحكمة إتاحة الفرصة لمزيد من التحقيق، لاحتمالية وجود صلات تربط المعتقل بمجموعات إرهابية ، واستمعت المحكمة كذلك إلى وجود وكالات أمنية أخرى ترغب في التحقيق معه.

وتحدث الادعاء عن أن النيابة تريد معرفة سبب تسلل المتهم للسفارة ليلا، في وقت زعم فيه المتهم أمام المحكمة أنه فوجئ بتواجده عند السفارة بعد شربه للكحوليات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية مجددا في 31 يوليو الجاري.