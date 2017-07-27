النرويج تختبر أول سفينة ذاتية القيادة العام المقبل

أعلن تقرير جديد عن أن النرويج تسعى حاليًا لبناء سفن شحن بضائع ذاتية_القيادة، حيث يقود ذلك الأمر شركتان من النرويج وذلك لبناء أول سفينة شحن بضائع ذاتية القيادة تعمل بشكل مستقل في العالم، حيث تحمل السفينة اسمYara Birkeland، ومن المنتظر أن يجرى إطلاقها في نهاية 2018 وذلك للقيام برحلات لتسليم الأسمدة أو بعض الأعمال البسيطة، ما يعتبر طفرة كبيرة في عالم النقل والتجارة البحرية العالمية.

ومن المنتظر أن يجرى استخدام السفينة في عملية الإبحار لمسافة 37 ميلا لتسليم أسمدة من منشأة الإنتاج إلى ميناء “لارفيك”، وذلك بالاعتماد على تقنيات الـ GPS والرادات وكاميرات وأجهزة استشعار، وهي تعمل بالكهرباء وقادرة على الملاحة بمفردها، وتخطى القوارب الأخرى، فيما تبلغ تكلفتها حوالي 25 مليون دولار، ويبلغ متوسط حجم طاقمها حوالي 25 شخصا. ووفقًا لما نشره موقع theverge الأمريكي.

وهي تمتلك القدرة على حمل ما يصل إلى 150 حاوية شحن، ومن المنتظر في البداية اختبارها عبر طاقم بشرى متواجد عليها قبل أن تصبح ذاتية التوجيه بشكل كامل بحلول 2020، ومن المتوقع أن يتم تطبيق القواعد الزمنية التي تحكم السفن المستقلة، حيث يجرى حاليًا تطوير السفينة Yara Birkeland من قبل شركة Yara International ASA الزراعية، وشركة Kongsberg Gruppen AS A لصناعة نظم التوجيه المدنية والعسكرية