أول تعليق من العمل على فصل شركات تابعة لـ “المطارات” للسعوديين!

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على فصل إحدى الشركات المشغلة لأحد المطارات السعودية للمواطنين السعوديين، وابقائها للوافدين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تدوينة له عبر موقع التواصل “تويتر” أن الوزارة ألزمت الشركة بوضع خطة فورية لانهاء وضع العاملين الوافدين، واستقطاب سعوديين في وظائف الخدمات.