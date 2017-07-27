 أول تعليق من العمل على فصل شركات تابعة لـ “المطارات” للسعوديين! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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أول تعليق من العمل على فصل شركات تابعة لـ “المطارات” للسعوديين!

أول تعليق من العمل على فصل شركات تابعة لـ “المطارات” للسعوديين!
المناطق_الرياض

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على فصل إحدى الشركات المشغلة لأحد المطارات السعودية للمواطنين السعوديين، وابقائها للوافدين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تدوينة له عبر موقع التواصل “تويتر” أن الوزارة ألزمت الشركة بوضع خطة فورية لانهاء وضع العاملين الوافدين، واستقطاب سعوديين في وظائف الخدمات.

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