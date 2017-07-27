شباب محافظة ميسان يكسرون ثقافة العيب بعربات الـ”فود ترك”

لفت شباب محافظة ميسان انتباه مصطافي المحافظة من خلال قيامهم بتوفير عربات لبيع كل ما يحتاجه المصطاف أثناء تنزهه بمنتزهات المحافظة .

ففي منتزهات الحدب بمحافظة ميسان كون عدد من أسرة واحدة فريقاً لطهو وتقديم الوجبات الخفيفة للمتنزهين ؛ حيث رصدت كاميرا المحرر شباباً من مختلف الأعمال يتناوبون في بيع المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة التي صنتعها أسرهم داخل منازلهم مما يُعطي نكهةً ومذاقاً فريداً كون المنتج سعودي والبائع سعودي ومن أبناء المحافظة.

وفِي حديثنا مع الشباب المبادرين بهذا المشروع عبروا عن سعادتهم بتوفير خدمة المصطافين بما يحتاجونه إيماناً منهم في دعم المشاريع التنموية السياحية للمحافظة، كما نقش هؤلاء الشباب بعض الملاحظات لرفعها للجهات المسئولة في المحافظة تتمثل في عدم توفر التيار الكهربائي في عدد من المنتزهات مما يحدهم لمغادرتها مع غروب الشمس وعدم توفر الصيانة المستمرة لتلك المنتزهات .

من جانبه أكد محافظ محافظة ميسان الأستاذ عبدالله الفيفي حرصه واهتمامه بما يخدم المحافظة ويوفر احتياجاتها لافتاً أنه تمت مناقشة موضوع تخريب المنتزهات والتوصية ببعض الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها من العبث داعياً الحفاظ على الممتلكات العامة لأنها ثروات وطنية للجميع .

وشدد الفيفي على المتابعة من قبل الجهات المعنية لتوفير ما يحتاج أهل المحافظة ومصطافيها وأن الجهات المعنية ستكون بالمرصاد لأي مخرب وعابث مؤكداً جهود بلدية ميسان بالتنيسق المستمر مع المحافظة وإصلاح العبث بالمرافق العامة

تجدر الإشارة أن منطقة الحدب تتبع محافظة ميسان وتقع جنوب مدينة الطائف على بعد 90 كلم على امتداد الطريق السياحي والمتعرج المتجه لمنطقة الباحة على حواف جبال السروات الشاهقة والتي ترتفع إلى أكثر من 2500 متر، وتشتهر بالأجواء الباردة والمناظر الطبيعية الخلابة والضباب الذي يُخيم على المنطقة في أغلب فصول السنة بين وجمال الطبيعة والمرتفعات الشاهقة وأشجار العرعر والزيتون البري إضافة للعديد من المنتاجات الزراعية المتنوعة