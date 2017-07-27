تستمر فعالياته على مسرح المفتاحة ضمن “أبها يجمعنا” لمدة أسبوع

مهرجان الكوميديا الدولي يدشن دورته الثالثة بالتكريم والتتويج

العمرة: المهرجان بجهد سعودي 100 %

النمر: تكريمي من أعظم مسرح شهد آخر أنفاس صوت الأرض

الهويش: جئت من مدينة درجة حرارتها ٥٢ لأستمتع بجو لا تزيد عن ٢٨

الشعيبي: رؤية المملكة تعكس فكرًا جسورًا والمهرجان أصبح دوليًا بقضاياه

نيرمين: عروقي جنوبية.. وآن الأوان للمواهب الشابة أن تتبوأ مكانتها أمام كبار النجوم

بحضور كوكبة من ألمع نجوم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية، وحشد جماهيري واسع، وتغطية إعلامية مكثفة، افتتح وكيل أمارة منطقة عسير للشؤون التنموية د.عبدالرحمن بن حامد نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، مساء أمس، على مسرح المفتاحة بمدينة أبها، الدورة الثالثة لـمهرجان الكوميديا الدولي ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية، حيث جرى تكريم عدد من النجوم الفاعلين في هذا الميدان، إضافة إلى الإعلان عن أسماء النجوم الفائزين بجوائز المهرجان.

وقد شهد حفل الافتتاح -الذي قدمه الممثل الكوميدي خالد الفراج- تكريم عدد من الفنانين الذين تركوا بصمة خاصة في صناعة الكوميديا سواء المحلية أو الخليجية والعربية، فمن المملكة تم تكريم الفنان عبدالمحسن النمر والمخرج عبدالخالق الغانم عن جملة أعمالهما الفنية، بينما تم تكريم الفنان الكويتي محمد المنصور كممثل للدراما الخليجية، ومن دولة البحرين تم تكريم الفنانة زهرة عرفات نظير ما قدمته في مشوارها الفني.

وسام شرف

وفي هذا السياق، اعتبر الفنان السعودي عبدالمحسن النمر تكريمه، بمثابة وسام شرف يتوج مسيرته الفنية الخليجية في مجالي الكوميديا والدراما، لاسيما وأنه جاء من على مسرح المفتاحة العظيم الذي شهد آخر أنفاس الفنان الراحل صوت الأرض طلال مداح.

وأكد النمر أن المهرجان وعلى الرغم من حداثته، إلا أنه نجح في اكتساب مكانة متقدمه بين المهرجانات الفنية الدولية لاسيما في مجال الكوميديا، مشيرًا إلى أن المملكة خاصة بعد إطلاق رؤية 2030 باتت تشهد نهضة فنية تعكس هوية المملكة ومستقبلها المشرق.

وحيا النمر جماهير أبها ب “مرحبا ملايين”، في تعبير عن محبتهم وتقديره لهم.

صقل وتطعيم

بينما أعرب الفنان الكويتي محمد المنصور عن تفاؤله بمستقبل فن الكوميديا الخليجية والعربية، لاسيما مع نجاح مثل هذه المهرجانات في تجديد دماء نجوم الكوميديا وتطعيم هذه الصناعة بكوكبة من المواهب الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم أثلج صدره بعد مسيرة حافلة بالعطاء لأكثر من نصف قرن.

وأضاف بأن الأعمال الكوميدية احتلت نسبة كبيرة في أعماله المتنوعة ما بين الدراما والكوميديا، وثمّن في الوقت ذاته دور المهرجان في صقل المواهب، وتواصل الأجيال، وإحداث احتكاك فني مثمر بين صناع الكوميديا السعودية والخليجية والعربية.

وتابع: “التكريم الأهم لي هو من جمهوري وأحبابي وأصدقائي وصديقاتي في المملكة”.

دهشة.. وقراءة جيدة

أما الفنانة البحرينية زهرة عرفات فعبر عن دهشته الكبيرة للتنظيم الجيد للمهرجان، وتوجهت لهم بالشكر والامتنان في اختيارها الذي يعكس رؤية متقدمة للقائمين على المهرجان، وقراءة جيدة لخريطة الأعمال على مستوى الوطن العربي.

وأضافت بأن الدراما السعودية خاصة، والخليجية بصفة عامة باتت محط الأنظار في الفترة الأخيرة نظرًا لتطورها السريع، الأمر الذي جعلها مستقطبة للنجوم من كل البلدان العربية.

وتابعت أن أبها تعد من أجمل الأماكن التي زارتها في الخليج.

مستوى متقدم

من جانبه، حرص المخرج السعودي عبدالخالق الغانم على توجيه الشكر للقائمين على المهرجان، وللجمهور السعودي الذي وصفه بـ”الرائع”.

جوائز المهرجان

كما كشفت إدارة المهرجان عن الأعمال والأسماء الفائزة بجوائزه والتي خضعت لتصويت الجمهور قبل شهر من بدء المهرجان، ففي سباق جائزة “أفضل مسلسل كوميدي عربي” تتنافس 4 أعمال هي: “سيلفي” و”شباب البومب” من المملكة، ومن الكويت مسلسل “رمانة”، ومن مصر مسلسل “في ال لا لا لاند” حيث فاز بالجائزة مسلسل “سيلفي”، وتسلم الجائزة نيابة عن فريق العمل الفنان حبيب الحبيب.

كما فاز الفيلم الإماراتي “هجولة” وتسلم جائزتها بطله الإماراتي الفنان أحمد شائع، وذلك من بين 4 أفلام تنافست في سباق “أفضل فيلم خليجي” وهي الفيلمين الكويتيين “بوقة فقارة” و”عتيج”، والفيلم البحريني “الشجرة النائمة”، إضافة إلى الفيلم الإماراتي الفائز “هجولة”.

بينما ذهبت جائزة “أفضل ممثل كوميدي” إلى الفنان حبيب الحبيب بعد منافسة مع زميله الفنان السعودي عبدإلاله السناني، إضافة إلى الإماراتي جابر نعموش والكويتي حسن البلام.

في المقابل، حصلت الفنانة هيا الشعيبي على جائزة “أفضل ممثلة كوميدية”، عقب منافسة حامية ضمتها مع زميلتها الكويتية شيماء علي، إضافة إلى الفنانة ريماس منصور، والفنانة البحرينية سعاد علي، واستلمت الجائزة نيابة عن الشعيبي الفنانة الكويتية آلاء الهندي، وذلك لارتباط الفنانة هيا الشعيبي بعرض يتزامن مع نفس يوم الافتتاح.

فيما فاز هشام الهويش بجائزة “أفضل نجم إعلام اجتماعي”، بعد منافسته مع زملائه نجوم “السوشال ميديا” السعوديين: إبراهيم باشا، طارق الحربي، عبدالمجيد الكناني.

أما جائزة “أفضل ممثلة شابة” التي تنافس عليها الفنانات: سارة اليافعي، نيرمين محسن، يامور، زارا البلوشي، فمنحها تصويت الجمهور للفنانة نيرمين محسن.

المهرجان والرؤية

إلى ذلك، اعتبر الفنان حبيب الحبيب الفائز بجائزة “أفضل ممثل كوميدي” النجاحات التي حققها المهرجان في وقت قياسي مؤشر على المستقبل المشرق الذي تحمله رؤية المملكة المستقبلية 2030م على مختلف الأصعدة.

وأضاف الحبيب بأن الدراما السعودية نجحت في تغيير جلدها والابتعاد عن الأفكار النمطية، ومن ثم باتت قادرة على المنافسة ليس في النطاق الخليجي فحسب، بل على المستوى العربي ككل، مضيفا أن نيله الجائزة جاء من أجمل مدينة سياحية وأعظم مسرح فني في المملكة.

نحو العالمية

أما النجم هشام الهويش الفائز بجائزة “أفضل نجم إعلام اجتماعي” إنه في غاية السعادة للحصول على هذه الجائزة من مهرجان وطني يخطو سريعًا نحو العالمية؛ مضيفًا بأنه يشكر في هذا الصدد القائمين على المهرجان ولجنة تحكيمه، وكذلك جمهوره ومتابعيه الذين منحوه ثقتهم من خلال التصويت.

وأضاف الهويش بأن هذا التتويج أشعره بثقل المسؤولية خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل منصة رئيسة من منصات صناعة القرار وتشكيل الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى فتح الباب واسعًا أمام كل صاحب موهبة صادقة.

وتابع: “كنت سعيدا بالتكريم بين أهلي في أحلى المدن”، ممازحا أهالي أبها بالقول: “إنني أغبطهم على هذا الجو، إذ أنني جئت من مدينة درجة حرارتها ٥٢ ولأستمتع بجو لا تزيد درجة حرارته عن ٢٨”.

المهرجان والرؤية

في اتصال هاتفي؛ أكدت الفنانة هيا الشعيبي الفائزة بـ”جائزة أفضل ممثلة كوميدية” أن النجاح الذي حققه المهرجان في دورتيه السابقتين، ويتواصل أيضًا في دورته الحالية، إنما يعكس آفاق رؤية المملكة 2030م على جميع المستويات، والتي تعكس فكرًا جسورًا من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت أن المملكة تجدد شبابها وتستعيد نضارتها في جميع القطاعات والمجالات، مشيرة إلى أن نجاح هذا المهرجان في سنوات قليلة يؤشِّر إلى ما ستجنيه المملكة من مزايا يومًا بعد يوم من خلال رؤيتها المستقبلية.

وتوجهت في الأخير، بالشكر إلى القائمين على المهرجان وإلى الجمهور الذي اختارها كأفضل ممثلة كوميدية، مؤكدة أنه أضحى مهرجانًا بصبغة دولية من خلال طرحه لقضايا محلية مهمة.

مع الكبار

بدورها، عبَّرت الفنانة نيرمين محسن الفائزة بجائزة أفضل ممثلة شابة عن سعادتها بالتتويج، مؤكدة أنه يعطي دلالة كبيرة على الاهتمام بالشباب في مختلف المجالات، وأنه آن الأوان للمواهب الشابة أن تتبوأ المكانة التي تستحقها جنبًا إلى جنب مع كبار النجوم.

وشددت على أن محبة أهل أبها التي شعرت بها كانت من أكبر النعم، وأن ذلك ليست بمستغرب، كون “عروقها جنوبية”.

سعودي 100%

من جانبه، قدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير أمين عام مجلس التنمية السياحية ومهرجان أبها يجمعنا المهندس محمد العمرة شكره لكل من أسهموا في الظهور المشرِّف للمهرجان، ولجميع القائمين عليه والمشاركين فيه من النجوم والضيوف والإعلاميين والفنيين والجمهور، مشيرًا إلى أن الجميع شركاء في صناعة هذا النجاح الذي يتواصل عامًا بعد عام.

وأضاف أن إدارة المهرجان حرصت في دورة العام الماضي على تلقي أي ملاحظات من المشاركين والجمهور، ومن ثم عمدت إلى تلبيتها في الدورة الحالية ليظهر المهرجان بهذا المستوى المتقدم، لافتًا إلى أنه قائم في تنظيمه وإدارته على جهد سعودي بنسبة 100%.

“بايعها”.. تستقبل الجمهور اليوم

في سياق متصل، يبدأ اليوم الخميس وعلى مدى 3 أيام عرض المسرحية الرجالية “بايعها” ضمن فعاليات المهرجان، بطولة فايز المالكي، حمد المزيني، وبمشاركة محمد علي، خالد حامد، مجاهد العمري، عبدالعزيز الأحمد، فهد العصفور، بندر الحازمي، محمد نامي، ونجمة “السوشال ميديا” الطفلة وله السحيمي.

المسرحية من تأليف هيثم السيد، وفكرة وإخراج خالد الباز، وتدور أحداثها على مدى 90 دقيقة حول الشاب فايز الذي يمتلك مواهب فنية عديدة لكنه يعاني من ظروف مادية صعبة أدت إلى تكاثر الديون، وفي سبيل بحثه عن مصدر دخل يحاول استثمار موهبته الفنية دون جدوى، الأمر الذي يقوده إلى يوقعه في براثن خلية إرهابية، غير أن الأحداث تتجه إلى مسارات أخرى، كما تحمل رسالة قوية لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي.