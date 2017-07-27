 طقس حار على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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طقس حار على معظم مناطق المملكة

طقس حار على معظم مناطق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية, الشرقية ,الرياض ,القصيم ونجران كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية للبحر الأحمر , كما تستمر السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان ،وعسير, ونجران، والباحة والطائف تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة . في حين يبقى الطقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق المملكة.

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