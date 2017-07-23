 مبتعث يحوز على الدكتوراه بعد حصوله على أعلى معدل أكاديمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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مبتعث يحوز على الدكتوراه بعد حصوله على أعلى معدل أكاديمي

مبتعث يحوز على الدكتوراه بعد حصوله على أعلى معدل أكاديمي
المناطق_أبها

حصل مبتعث جامعة الملك خالد إلى الولايات المتحدة الأمريكية  الدكتور سامي الشهري المحاضر بقسم المناهج وطرق التدريس في الرياضيات، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة  سِنسِناتي (University of Cincinnati) في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية للعام ٢٠١٧م.

وجاء تحقيق الشهري للمركز الأول بعد حصوله على أعلى معدل أكاديمي لطلاب الدكتوراه على مستوى الجامعة، وتعد جامعة سِنسِناتي من أقوى الجامعات الأمريكية وأعرقها، والتي تأسست  عام ١٨١٩م، كذلك تعتبر من ضمن أقوى ٥٠ جامعة أمريكية في تخصصات التربية المبكرة والتعليم الإلكتروني والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة وبرامج الماجستير في التعليم الافتراضي.

وشكر الدكتور الشهري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – على ما يبذلانه من دعمٍ لامحدود في سبيل الرقي بأبناء الوطن علمياً وفكرياً وثقافياً، وذلك من خلال الاهتمام الدائم بقطاع التعليم، والاستمرار في دعم برنامج الابتعاث للاحتكاك المباشر والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، كما توجه بالشكر لمعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على متابعته الدائمة للمبتعثين وحرصه على تيسير معاملاتهم، وتوفير كافة سُبل الراحة لهم.

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