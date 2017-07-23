“بديلا عن التقليدية”.. “الحج” تحدد مواصفات خيام مشعر عرفات الجديدة

أشارت وزارة الحج والعمرة إلى ضرورة التزام شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمواصفات الخيام المقاومة للحريق والتي سيتم استلامها بمشعر عرفات هذا العام بديلًا عن الخيام التقليدية، وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بمواصفات الخيام الجديدة والتي أعدتها المديرية العامة للدفاع المدني والتي أكدت على أن تكون أقمشة الخيام الجديدة معالجة ضد اللهب والماء والعوامل الجوية والعفن الفطري.

كما يجب أن تكون نظيفة المظهر وخالية من أي روائح أو أي مادة من الممكن أن تلحق ضررًا بخلايا الإنسان وألا تقل كتلة المتر المربع عن 400 غرام وألا تنتج أي غازات سامة عند تسليط اللهب عليها وألا يزيد التغيير في الأبعاد بعد الغسيل عن 4% وأن يحتفظ القماش بنفس درجة المقاومة للحريق بعد 12 غسلة على الأقل، وعند درجة حرارة 40 درجة مئوية، وأن تكون الخيام مقاومةً لأي كائن مجهري، وأن يكون القماش مستوفٍ للمتطلبات الفيزيائية، بحسب “المدينة”.

وأوضحت الوزارة أن من المواصفات التي أكدت عليها المديرية العامة وضع بطاقة إيضاحية على كل خيمة جاهزة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في مكان واضح؛ تتضمن نوع الألياف المستخدمة في تصنيع الخيمة وطريقة المعالجة وتاريخ تصنيع الخيمة وتاريخ الصلاحية الكيميائية التي عولجت بها الخيمة، مع وضع علامة مميزة على الخيام المعالجة الجاهزة توضح أنها مقاومة للحريق.

الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت كذلك على أهمية قيام الشركات والمؤسسات بوضع بطاقة تحذيرية ثابتة للتدابير الوقائية من الحريق باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في مكان واضح تسهل رؤيته؛ بحيث تشمل البطاقة التحذيرية تنبيهًا بعدم وضع مواقد الطهي والسخانات والمصابيح واللهب المكشوف بالقرب من قماش الخيمة والستائر أو السقف، وإبعاد الأطفال عن أجهزة الخدمة المضيئة وترك مخارج الطوارئ خالية من أية عوائق.