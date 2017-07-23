 نائب أمير عسير يطلع على مشروع اعمار الديار للقرى التراثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يطلع على مشروع اعمار الديار للقرى التراثية

نائب أمير عسير يطلع على مشروع اعمار الديار للقرى التراثية
المناطق - أبها

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في قاعة الاجتماعات يوم أمس بالإمارة , مشروع اعمار الديار للقرى التراثية بمنطقة عسير
وفي بداية الاجتماع قدم صاحب المشروع إبراهيم احمد مسفر عرضاً مرئياً استعرض فيه القرى التراثية العشر في مرحلتها الأولى  2013-2022م
شملت قرية رجال المع التراثية , حيث بدا المشروع بها عام 2013 م وتم تأهيل 22حصن تراثي بتكلفة أكثر من أربعة ملايين ريال مع المسار السياحي الشرقي ويتم توظيف الحصون كنزل تراثية ومطاعم ومتحف رئيسي , مبيناً أن القرية تستعد لاستكمال ملف تسجيلها في منظمة التراث العالمي اليونسكو .
وقرية وطن امسودة وهي أعلى قرية في المملكة بارتفاع  10.000 قدم فوق سطح البحر وهي  ثاني قرية في المشروع وسوف تفتح أبوابها للزوار من يوم الجمعة 11 من هذا الشهر وتشمل على متحف في عدد من الحصون (قسم الرسوم والنقوش الصخرية والتي يبلغ عمرها فوق 2000عام , وقسم منجم الحديد التقليدي وطرق الحرق والصهر والمنتجات الحديدة وقسم حياة أهل المكان ومسارات للأنفاق وعروض يومية للحرث والزراعة بالأبقار ودار للضيافة والأكلات التراثية
والقرية الثالثة في  المشروع قرية ساحل ببارق وتعتبر من أقدم القرى التجارية ببارق وتشمل المرحلة الأولى على ساحة سوق خميس بارق وحصن بن زبان ليكون متحف تاريخ بارق وقسم سوق حباشة الذي تاجر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وكتاب الرسول إلى بارق وأقسام أخرى تروي قصة الإنسان والمكان الى الوقت الحاضر إضافة إلى المسجد التاريخي الذي بني على نفقة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بمبلغ 200ريال فضة حيث تم إعادة اعماره وستنتهي أعمال المرحلة الأولى نهاية شهر محرم القادم وتفتتح ضمن مشاريع المحافظة السياحية خلال موسم الشتاء .
كما شاهد سموه بقية القرى وهوياتها السياحية , منها قرية الروبيان وتوجيه سموه باعادة المهرجان وتنفيذ اكبر طبق روبيان في العالم واستكمال تسجيله في جنيس
حضر الاجتماع مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة.

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