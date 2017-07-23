 يتم أخذ الجرعة من خلال ( 89) مركز بمنطقة عسير : الصحة تهيب بالحجاج بأخذ جرعة الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية بوقت كافي قبل الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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يتم أخذ الجرعة من خلال ( 89) مركز بمنطقة عسير : الصحة تهيب بالحجاج بأخذ جرعة الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية بوقت كافي قبل الحج الرئيس الفلسطيني: صلاة الظهر اليوم ستتم داخل الأقصى نائب أمير عسير يطلع على مشروع اعمار الديار للقرى التراثية اليمن: الانقلابيون يهجرون سكان بلدة ريفية في تعز مدير تعليم الليث يتفقد الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع حقال عهود المالكي ) تبدع في رسم شخصية (الملك سلمان) وأشادات بموهبتها مجلس الحوراء النموذجي يبدي استعداده للمشاركة والدعم لـ #مليون_شجره_في_الاحساء الأرصاد تُطلق برنامج ابتعاث في مجالات البيئة والأرصاد بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز لماذا وقفت إيران متفرجة أمام انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى؟ أمانة الشرقية الرقمية تستضيف ورشة الاحصاءات المالية الأحد والاثنين العثور على جثة جنين “غير مكتمل” أمام بوابة جامع بالطائف جهود الملك سلمان لعودة الهدوء في”المسجد الأقصى” تكللت بالنجاح

يتم أخذ الجرعة من خلال ( 89) مركز بمنطقة عسير : الصحة تهيب بالحجاج بأخذ جرعة الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية بوقت كافي قبل الحج

يتم أخذ الجرعة من خلال ( 89) مركز بمنطقة عسير : الصحة تهيب بالحجاج بأخذ جرعة الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية بوقت كافي قبل الحج
المناطق - أبها

في نطاق الجهود المبذولة لتحقيق التغطية المطلوبة لتنظيم حجاج الداخل بمنطقة عسير والعاملين الصحيين وغير الصحيين المشاركين في إعمال الحج بلقاحي الحمى المخية الشوكية والأنفلونزا الموسمية ,فقد قامت الصحة بتوفير اللقاحات وتوزيعها عبر القطاعات الصحية على جميع المراكز المختارة لتطعيمات الحج وعددها ( 89) مركز منتشرة في كافة محافظات منطقة عسير .
ولتحقيق الفائدة المرجوة فقد أهابت الصحة بجميع الحجاج أخذ الجرعة المحددة قبل وقت كافً من موعد التوجه للأماكن المقدسة ( عشرة أيام في المتوسط ) وذلك حتى يتمكن الجهاز المناعي من إنتاج الأجسام المضادة للمكروبات المسببة للأمراض المستهدفة بالتطعيم مع العلم بأن التطعيم بدأ إعطائه للمستهدفين اعتبارا من غرة شهر ذو القعدة 1438هـ .

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