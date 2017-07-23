 القطاع الصحي بأبها ينظم ورشه عمل لمدراء المراكز الصحية عن لائحة تقويم الاداء الوظيفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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القطاع الصحي بأبها ينظم ورشه عمل لمدراء المراكز الصحية عن لائحة تقويم الاداء الوظيفي

القطاع الصحي بأبها ينظم ورشه عمل لمدراء المراكز الصحية عن لائحة تقويم الاداء الوظيفي
المناطق - أبها

نظم القطاع الصحي بابها مؤخراً ورشه عمل لمدراء المراكز الصحية التابعة للقطاع تتركز على شرح لائحة تقويم الاداء الوظيفي الجديدة وطريقة استخدامها مع توزيع مذكره مرجعيه لهم في ذلك وتطرقت ورشة العمل للتعريف بمفهوم ومهام اللائحة الجديدة والنماذج والدليل الإرشادي الخاص بها لتبسيطها وتمكين الجميع من العمل عليها.
وجاءت هذه الورشة على هامش الاجتماع الدوري لمدراء المراكز الصحية بقطاع ابها بحضور مدير القطاع الدكتور احمد محمد عسيري ومساعديه ومدراء المراكز الصحية بهدف تطوير العمل في إدارات المراكز الصحية التابعه للقطاع واتخذ المجتمعون عدد من التوصيات من اهمها تشكيل فرق عمل في المراكز للحالات الطارئة والعمل على التحول التدريجي في إدارة القطاع للتحول من جهة إشرافية تصدر الأوامر والتوجيهات الى جهة إشرافية فنيه وإدارية داعمة ومساندة وتنمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين العاملين وتذليل كل العقبات لهم والبحث عن الكفاءات
الشابة المدربة ودعمها والاستفادة منها وتهيئه البيئة المناسبة لهم للوصول لأداء عمل مميز وسريع ومكتمل الى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الهامه مثل مرابطات الأعياد وسبل تحفيز الموظفين على المشاركه الفاعلة والتنسيق المسبق للإجازات لجميع الفئات والعمل على دراسة المؤشرات والإحصائيات الدوريه لتقييم العمل وإعطاء النقل الاسعافي للحالات الاولوية.

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