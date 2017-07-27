 شؤون الحرمين تستقبل أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبد العزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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شؤون الحرمين تستقبل أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبد العزيز

شؤون الحرمين تستقبل أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبد العزيز
واس - مكة

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة أمس, أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام قوامها 325 حاجاً، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة .
وأبان مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالرئاسة فيصل بن صالح مدني, أن ذلك يأتي بهدف توفير خدمات نوعية ومميزة للحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والترحيب بهم وإهدائهم ماء زمزم المبارك والمطويات والكتيبات الإرشادية والتوجيهية بلغاتهم ليتزودوا بالمعلومات التي تساعدهم – بمشيئة الله – على أداء مناسكهم على الوجه المطلوب.

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