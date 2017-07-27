إلزام (120) مبنى تحت الإنشاء بالتسوير وتحسين 33 واجهة مبنى تجاري بمحافظة الجبيل

ألزمت بلدية محافظة الجبيل لملاك 120 مبنى تحت الانشاء بالتسوير، فيما تم الانتهاء من 70% من المرحلة الثانية لاستراتيجية تحسين وجهات المباني التجارية، وذلك في إطار جهود البلدية التي تبذلها للارتقاء بمستوى تطبيق معايير الاستدامة في كافة القطاعات الحيوية فيها واستكمالا لجهود البلدية المتواصلة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين المظهر الجمالي والصورة البصرية للمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن البلدية قررت إلزام 120مبنى تحت الإنشاء بالتسوير، فيما وجهت بالالتزام باستخدام نظام التخلص الآمن من أنقاض ومخلفات البناء، حيث يحظر إلقاء الأنقاض والمخلفات أو رميها من الطوابق العليا مباشرة إلا من خلال أنابيب ويتم تثبيت الأنابيب بجسم المبنى على مستوى كل طابق ووضع حاويات و تغطيتها لمنع تساقط أو تطاير مواد البناء تحت إشراف المهندس الاستشاري .

وأشار بأنه تم الانتهاء من 70% من المرحلة الثانية من استراتيجية تحسين واجهات المباني والمحلات التجارية حيث بدأت البلدية بتطبيق الاستراتيجية بالتعاون مع أصحاب المباني التجارية ، مشيدا بتعاون أصحاب المباني التجارية من خلال تجاوبهم، حيث بلغ عدد المباني التي تم تحسين واجهات مبانيها 33 مبنى مشيراً إلى أن تلك المبادرة تتزامن مع مشاريع تحسين مداخل وواجهات وتقاطعات المدينة لتصبح مدينة استراتيجية، والتي تأتي ضمن مبادرات البلدية المنشودة.

وقال أنه تم تشكيل فريق عمل مختص بإدارة الشؤون الفنية لحصر المباني التي بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير في الهيكل الخارجي وذلك بهدف تحسين الطابع البـصري للمدينــة وإضفاء لمسات جمالية على البيئة العمرانية.

ولفت الى أن اللجنة المشكلة قامت بوضع خطة تنفيذية للبدء بتحقيق هدف تلك الاستراتيجية عن طريق تطبيق آلية عمل بدأت بالمرحلة الأولى بحصر المباني التجارية المطلة على شارع الملك عبد العزيز وشارع الأمير نايف بن عبد العزيز شارع الملك عبد الله وشارع أبو بكر الصديق وجاري العمل على إكمال مراحل العمل ضمن الجدول الزمني المحدد لدى اللجنة .