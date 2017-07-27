تضمن توزيع ٥٤٧٢ أرض للمستفيدين و تخصيص ( ١٠١٦ ) فلة سكنية .. الأمير عبدالعزيز بن سعد استقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل المهندس عبدالمحسن بن حمود المطير في إطار اهتمام سموه بمتابعة أدق التفاصيل ذات الانعكاس على سد احتياج المواطنين بالمنطقة من مختلف الخدمات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع منوها سموه بما هيأته القيادة الحكيمة من كافة سبل الدعم بما يحقق استفادة المواطن وراحته ثم قدم مدير عام الإسكان بالمنطقة تقريرا عن أداء فرع وزارة الإسكان بحائل متضمناً شرح إستراتيجية الوزارة وأهدافها وبرامج الوزارة المتعددة ثم بدأ المهندس المطير بالعرض على سموه عن وضع مشاريع الوزارة بمنطقة حائل قائلا تم الانتهاء من مشاريع الوحدات السكنية في كل من حائل والشنان والعمل جاري لاستكمال مشاريع البنية التحتية لهما وقال في مجال تخصيص الأراضي بلغ جملة ماتم تخصيصه لمنطقة حائل حتى المرحلة السادسة من التوزيع التي تقوم بها الوزارة ( ٥٤٧٢ ) قطعة أرض تشمل مدينة حائل ونسبتهم حوالي ٦٠ ٪‏ من إجمالي المتقدمين وكذلك محافظات بقعاء والحائط والشملي والغزالة وسميراء وأكد المهندس المطير بأنه ستتم إجراءات التسليم قريبا إن شاء الله. وفيما يخص محافظتي السليمي وموقق قال بأنهما تحت إجراءات التصميم بالوزارة لعدم توفر مخططات لهما وفي مجال تخصيص الوحدات السكنية قال تم تخصيص ( ١٠١٦ ) فلة سكنية في كل من مدينة حائل ( ٩٤٦ ) فلة سكنية وفي محافظة الشنان ( ٧٠ ) فلة سكنية وقال في مجال التطوير العقاري تم توقيع اتفاقيتين أحدهما مع شركة ركاء العقارية على أرض مخطط الفجر بحائل ( أرض الهيئة ) حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية فيها ( ١٢٩٠ ) وحدة سكنية والاتفاقية الثانية مع شركة آراك للاستثمار والتطوير في مخطط الكورنيش شمال مطار حائل ويبلغ عدد الوحدات السكنية فيها (١٠٤ ) شقة سكنية نظام دورين إضافة إلى العمل القائم حاليا على الخطوات والمشاريع الأخرى في سياق التفاعل الأمثل مع توجيهات سموه الحريصة على المنطقة وأبنائها وقدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الذي أبدى دعمه الكامل لمشاريع وبرامج الوزارة بحائل وقال : وجدت من سموه كل دعم لأي مبادرة من شأنها توفير السكن الملائم للمواطنين بالمنطقة وشكر معالي وزير الإسكان وسأل الله بأن يتم توفيقه وأن تتضاعف المنتجات السكنية المسلمة للمستفيدين وأن يجد الجميع مايسره بإذن الله .