 “العمل والتنمية الاجتماعية” : إيداع 496 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 45 ألف مستفيد ومستفيدة من “الضمان” لشهر ذي القعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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“العمل والتنمية الاجتماعية” : إيداع 496 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 45 ألف مستفيد ومستفيدة من “الضمان” لشهر ذي القعدة تضمن توزيع ٥٤٧٢ أرض للمستفيدين و تخصيص ( ١٠١٦ ) فلة سكنية .. الأمير عبدالعزيز بن سعد استقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة إلزام (120) مبنى تحت الإنشاء بالتسوير وتحسين 33 واجهة مبنى تجاري بمحافظة الجبيل شؤون الحرمين تستقبل أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبد العزيز القطاع الصحي بالنماص يشارك بمهرجان النماص الوان بعدد من العيادات القطاع الصحي بأبها ينظم ورشه عمل لمدراء المراكز الصحية عن لائحة تقويم الاداء الوظيفي يتم أخذ الجرعة من خلال ( 89) مركز بمنطقة عسير : الصحة تهيب بالحجاج بأخذ جرعة الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية بوقت كافي قبل الحج الرئيس الفلسطيني: صلاة الظهر اليوم ستتم داخل الأقصى نائب أمير عسير يطلع على مشروع اعمار الديار للقرى التراثية اليمن: الانقلابيون يهجرون سكان بلدة ريفية في تعز مدير تعليم الليث يتفقد الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع حقال عهود المالكي ) تبدع في رسم شخصية (الملك سلمان) وأشادات بموهبتها

“العمل والتنمية الاجتماعية” : إيداع 496 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 45 ألف مستفيد ومستفيدة من “الضمان” لشهر ذي القعدة

“العمل والتنمية الاجتماعية” : إيداع 496 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 45 ألف مستفيد ومستفيدة من “الضمان” لشهر ذي القعدة
واس - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ذي القعدة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي .
وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي بن مالح الشمري، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 496,359,811 ريالا، تمثل استحقاق شهر ذي القعدة الجاري .
وأضاف أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 45,493 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.
وأكد أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، حيث يتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة .
وأوضح الشمري، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي .

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