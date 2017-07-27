شيخ الأزهر يعبر عن تقديره للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مساء أمس في مكة المكرمة، فضيلة شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بفضيلة شيخ الأزهر، مشيداً بالعمل الإسلامي والإنساني والحضاري الكبير الذي يضطلع به فضيلته حول العالم، لاسيما نشر السلام والوئام والدعوة إليهما على ضوء المعاني الجليلة التي حفلت بها الشريعة الإسلامية في دستورها الأخلاقي العظيم، منوهاً على وجه الخصوص بالحضور المتميز والنشط للأزهر الشريف بقيادة فضيلته لمواجهة أفكار التطرف والغلو وتداعيات عنفها وإرهابها، مع إرساء قيم الوسطية والاعتدال.

من جانبه عبر فضيلة شيخ الأزهر عن تقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، وعن دعمه لدور رابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام والمسلمين وللجهود المخلصة التي يبذلها معالي الدكتور محمد العيسي أمين عام الرابطة في النهوض بعملها وتفعيل نشاطها على جميع المستويات.