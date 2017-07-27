أمانة المدينة تعقد ورشة تعريفية لمنسوبيها عن تطبيق حاذر

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم ورشة تعريفية لمسؤولي الأمانة ومنسوبيها وبحضور رؤساء البلديات الفرعية والمحافظات عن تطبيق (حاذر) . وقال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة المنطقة المهندس وليد بن خلف البركات أن ورشة العمل التي عقدت تهدف إلى التعريف بتطبيق ( حاذر ) الذي يعد أحد الحلول العاجلة للحد من مخاطر السيول وتجمعات مياه الأمطار التي تعمل على الهواتف الذكية ، كما يختص بتقديم خدمات تحذيرية لسكان المدينة عن النقاط الحرجة وأماكن تجمع مياه الأمطار والسيول ، وكذلك إتاحة الفرصة لمستخدمي الخدمة من إرسال البلاغات عن أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول في طرق وشوارع المدينة. وتابع البركات أن التطبيق يتيح للمستخدمين معرفة حالة الطقس والمسارات والتقاطعات الحرجة التي تتجمع فيها المياه أثناء هطول الأمطار لتجنبها، إضافة إلى إمكانية (تتبع/ تصفح) المواقع الحرجة القريبة من المستخدم وإشعاره صوتيًّا أو اهتزازيًّا ، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن المواقع الحرجة باستخدام أجهزة الجوال التي تدعم تقنية تحديد المواقع (GPS) أو (3G و4G) . مضيفاً البركات أن التطبيق يسهم في تمكين منسوبي الأمانة من رصد المواقع ودراستها وإيجاد حلول لمعالجتها .
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