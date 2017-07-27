أمانة المدينة تعقد ورشة تعريفية لمنسوبيها عن تطبيق حاذر

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم ورشة تعريفية لمسؤولي الأمانة ومنسوبيها وبحضور رؤساء البلديات الفرعية والمحافظات عن تطبيق (حاذر) . وقال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة المنطقة المهندس وليد بن خلف البركات أن ورشة العمل التي عقدت تهدف إلى التعريف بتطبيق ( حاذر ) الذي يعد أحد الحلول العاجلة للحد من مخاطر السيول وتجمعات مياه الأمطار التي تعمل على الهواتف الذكية ، كما يختص بتقديم خدمات تحذيرية لسكان المدينة عن النقاط الحرجة وأماكن تجمع مياه الأمطار والسيول ، وكذلك إتاحة الفرصة لمستخدمي الخدمة من إرسال البلاغات عن أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول في طرق وشوارع المدينة.​ وتابع البركات أن التطبيق يتيح للمستخدمين معرفة حالة الطقس والمسارات والتقاطعات الحرجة التي تتجمع فيها المياه أثناء هطول الأمطار لتجنبها، إضافة إلى إمكانية (تتبع/ تصفح) المواقع الحرجة القريبة من المستخدم وإشعاره صوتيًّا أو اهتزازيًّا ، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن المواقع الحرجة باستخدام أجهزة الجوال التي تدعم تقنية تحديد المواقع (GPS) أو (3G و4G) . مضيفاً البركات أن التطبيق يسهم في تمكين منسوبي الأمانة من رصد المواقع ودراستها وإيجاد حلول لمعالجتها .