أكثر من 400 ألف ريال أُودعت للأيتام .. وكيل إمارة منطقة الباحة يزور خيمة “هلا أكناف” بغابة رغدان

زار وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، مخيم “هلا أكناف” التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “أكناف”، وذلك بغابة رغدان.

واستمع وكيل إمارة الباحة إلى شرحاً مفصل عن المخيم من المشرف العام على جمعية “أكناف” بمنطقة الباحة عادل بن جمعان الزهراني الذي تستمر فعالياته لمدة 40 يوماً، مؤكداً بأن المخيم يهدف لترفيه الأيتام وإيجاد ريع يعود للأيتام وأسرهم والمشاريع المتعلقة بهم، وذلك في إطار جهود الجمعية برعاية الأيتام وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتنموية بدعم المحسنين من أبناء الوطن.

وأفاد أن الجمعية أطلقت المخيم من تاريخ 17 شوال للعام الحالي، بعدداً من الفعاليات واستقبل العديد من الزوار، وذلك في إطار مشاركة الجمعية في فعاليات مهرجان صيف الباحة 38 بتقديم برامج متنوعه، منها ألعاب الأطفال، واستديو تصوير، وخط للأسماء، كما يشتمل على معرض مصاحب للأسر المنتجة، ومقر مخصص لتبرع بالدم، إضافة إلى شاشات عرض وشحن جوال، ومسرحيات، وبرامج ثقافية وترفيهية والعاب متنوعه، ويعود ريعه لأكثر من 1350 يتيم ويتيمية.

وبين أن الجمعية تسعى إلى إخراج المستفيد من مسألة العطاء، وذلك عبر تأهيلهم وتدريبهم والبحث لهم عن وظائف بالتنسيق مع شركاء الجمعية، مؤكداً أهمية الدور الريادي لرجال الأعمال والمجتمع في دعم الجمعية حتى يتسنى لها تقديم جميع الخدمات للأيتام في منطقة الباحة.

وأكد الزهراني بأن الجمعية أودعت مبلغ كفالة شهر شوال بقيمة تجاوزت 400 ألف ريال لعدد 1350 يتيماً ويتيمة في حساباتهم البنكية، مشيراً بأن االجمعية تصرف قرابة خمسة ملايين ريال سنوياً لمشروع الكفالات وسد إحتياجات الأيتام الأساسية.

من جانبه نوه وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، عقب الزيارة بما شاهده من أعمال وأنشطة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام أكناف، مؤكداً أن ذلك سيسهم بمشيئة الله في تطور عملها وتقديم أفضل الخدمات للأيتام.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تلقاه الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لتقوم بواجبها تجاه المحتاجين والمستفيدين منها، متمنياً أن تحقق تلك الجمعيات الأهداف المرجوة منها تجاه خدمة المجتمع بمختلف فئاته.