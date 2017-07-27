أمير الباحة يستقبل رئيس جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الامارة اليوم رئيس جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ , وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وفِي بداية الاستقبال تسلم سموه تقريرا مفصلا من رئيس الجمعية عن ابرز مناشط الجمعية وما تقوم به من اعمال مستمعا إلى شرح مفصل عن ما تضمنه التقرير من أهداف وبرامج الجمعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية , وتعمل على تقديم الرعاية الصحية بمختلف أنواعها لذوي الاحتياج بالمنطقة , من خلال مشاريعها المتضمنة العمل الصحي الخيري والعيادة المتنقلة وعلاج أبناء المستفيدين من الجمعيات الخيرية بالاضافة الى تقديم خدمات وقائية وعلاجية تطوعية للفرد والمجتمع والمساهمة في إقامة حملات طبية وقوافل صحية داخل محافظات وقرى المحافظة ، واوضح الدكتور صالح بان مركز تعاطف للرعاية النهارية والذي يتبع الجمعية يقدم خدمات علاجية مجانية على مدار العام لكافة التخصصات الطبية بالاضافة الى الخدمات الجراحية لطب العيون .

وتضمن التقرير مشاريع الجمعية ومركز الرعاية النهارية الحاليّه والمستقبلية .

وقدم الدكتور صالح بالغ شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على رعايته واهتمامه بكافة برامج ومناشط الجمعية .

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالأهداف الإنسانية السامية التي تعمل عليها الجمعية , مؤكدا ضرورة تفعيل دور المجتمع في وضع الحلول للمشاكل الصحية والمساهمة الفاعله في دعم الجمعية في ظل ما توليه الحكومة الرشيدة من رعاية واهتمام كبيرين لكل ما يهم المواطن متمنياً للقائمين عليها التوفيق والنجاح.

وتسلم سموه خلال الاستقبال الرئاسة الفخرية للجمعية .

حضر اللقاء وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بالاماره خضر بن عبدالرحمن الغامدي .