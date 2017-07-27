 الخدمة المدنية : أربع فترات متبقية من تحوير الوظائف للعام المالي الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية : أربع فترات متبقية من تحوير الوظائف للعام المالي الحالي

الخدمة المدنية : أربع فترات متبقية من تحوير الوظائف للعام المالي الحالي
واس - الرياض

انهت وزارة الخدمة المدنية ستة فترات مع صدور قراراتها، وذلك ضمن خطة التحوير للوظائف الحكومية، التي سبق أن أعلنتها الوزارة وعممتها على الجهات الحكومية للعام المالي 1438 /1439، ليتبقى بذلك أربع فترات حددت ضمن الخطة بالفترات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة.
وتأتي عملية تحوير الوظائف انطلاقا من المادة الثانية عشرة من المرسوم الملكي الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438- 1439هـ ، التي تنص على أن “تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء”، والمادة الرابعة عشرة للفقرة الرابعة تنص على “أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة”.
مما يذكر أن تحوير الوظائف يقصد به “تغيير مسمى وظيفة معتمدة” بميزانية أحد أجهزة الدولـة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم .

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