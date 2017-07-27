تبدأ كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج الأحد القادم, استقبال طلبات المتقدمين للقبول بالكلية للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ عبر موقع المؤسسة الإلكتروني MICONLINE.GOV.SA ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 11 / 11 / 1438 هـ .
واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل لا يقل عن 90% أو مايعادلها
، وخريج العام الحالي 1437 / 1438 هـ ، وأن لا يقل المعدل في المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والرياضيات عن 90% ، ومجتازًا لاختبارات القدرات والتحصيل وكفاية اللغة الإنجليزية ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة ، وأن لا يزيد عمره على 20 عاماً ، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية.
ودعت الكلية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إستكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح
بدء استقبال طلبات القبول في كلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج الأحد القادم
تبدأ كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج الأحد القادم, استقبال طلبات المتقدمين للقبول بالكلية للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ عبر موقع المؤسسة الإلكتروني MICONLINE.GOV.SA ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 11 / 11 / 1438 هـ .
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