 بدء استقبال طلبات القبول في كلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج الأحد القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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بدء استقبال طلبات القبول في كلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج الأحد القادم

بدء استقبال طلبات القبول في كلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج الأحد القادم
المناطق - الرياض - أشرف العصيمي

تبدأ كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج الأحد القادم, استقبال طلبات المتقدمين للقبول بالكلية للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ عبر موقع المؤسسة الإلكتروني MICONLINE.GOV.SA ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 11 / 11 / 1438 هـ .
واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل لا يقل عن 90% أو مايعادلها
، وخريج العام الحالي 1437 / 1438 هـ ، وأن لا يقل المعدل في المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والرياضيات عن 90% ، ومجتازًا لاختبارات القدرات والتحصيل وكفاية اللغة الإنجليزية ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة ، وأن لا يزيد عمره على 20 عاماً ، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية.
ودعت الكلية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إستكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح

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