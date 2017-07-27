قبول أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بجامعة القصيم للعام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة القصيم عن قبول أكثر من 15 ألف طالب وطالبة جدد في مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة، للعام الدراسي 1439-1438هـ، وبلغ عدد المقبولين في كليات الجامعة المختلفة 4611 طالب، و4571 طالبة للفصل الأول، و2938 طالباً و3086 طالبة للفصل الثاني, بمجموع 15206طالب وطالبة، وتم إيقاف القبول على نظام الانتساب لهذا العام وفقاً لسياسة وزارة التعليم.

واكد عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور فهد بن سليمان الأحمد أن التقديم تم بشكل تقني كامل من خلال موقع عمادة القبول والتسجيل، حيث أتيحت الفرصة للطلاب والطالبات للمراجعة وتعديل الرغبات قبل الترشيح، وكذلك متابعة طلب القبول من خلال الموقع، بالإضافة إلى تخصيص فريق من ذوي الخبرة والكفاءة للرد على الاستفسارات والإشكالات لدى الطلاب، من خلال حساب الجامعة الرسمي في تويتر أو حساب عمادة القبول والتسجيل.

وأضاف “الأحمد” أن العمادة خصصت بريداً إلكترونياُ للتواصل حول كل ما يخص العمادة، فضلاً عن ارقام الهواتف المعلنة بشكل متكرر للجمهور، والزيارات الميدانية لبعض مقار المراكز التعليمية في المنطقة، لتعريف طلاب المرحلة الثانوية بطبيعة الدراسة في المرحلة الجامعية، وما يميزها عن التعليم العام، وكذلك توضيح آلية القبول وإجراءاته وكيفية اختيار الرغبات أثناء فتح بوابة القبول، لتوعية وتوجيه الطلاب لاختيار التخصص المناسب.

وفيما يخص الطالبات أكد “الأحمد” أنه تم قبولهن مباشرة دفعة واحدة تسهيلاً لإجراءات القبول، ومراعاة لخصوصيتهن في ضمان الحصول على مقعد بالجامعة، حيث قام قسم الطالبات بالعمادة بنفس الدور الذي قام به قسم الطلاب، مشيراً إلى أن عمادة القبول مستمرة بالتواصل مع إدارة الجامعة وجهات الاختصاص لتوفير عدد من المقاعد لاستيعاب بقية الطالبات اللاتي لم يتم قبولهن.

وأوضح الأحمد أن عمليات الفرز لجميع المتقدمين والمتقدمات للقبول في الجامعة تمت آليا وفق معيارين اثنين هما: النسبة الموزونة والنسبة المكافئة، ويتم احتساب النسبة الموزونة كالتالي: (المعدل في الشهادة الثانوية × 0,30) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,30) + (درجة الاختبار التحصيلي × 0,40)، وهي شرط لقبول جميع الطالبات الراغبات الالتحاق بالجامعة وكذلك الطلاب الراغبين الالتحاق بالسنة التحضيرية وكلية الزراعة والأقسام العلمية في كليات العلوم والآداب.

أما النسبة المكافئة فيتم احتسابها كالتالي: (المعدل في الشهادة الثانوية × 0,50) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,50)، وهي شرط لقبول بقية الطلاب، كما اقتصر القبول في هذا العام على ثلاث مقرات للسنة التحضيرية المقر الرئيس بالمليداء وعنيزة والرس، وتم تعويم تحديد المسار (صحي – علمي) بعد المستوى الأول حسب المقرات الثلاثة وتعويم التخصيص بعد إنهاء المسار ضمن الآلية المتبعة وبطريقة المنافسة المفتوحة على المقاعد المتاحة.

و قدم عميد القبول والتسجيل الشكر لإدارة الجامعة على ما بذلته من جهود في مساندة عمادة القبول والتسجيل للقيام بمهامها على أتم وجه، وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود مدير الجامعة، وجميع العاملين في عمادة القبول والتسجيل