استحداث عيادة دائمة تعنى بمتابعة صحة وتغذية الأمهات والأطفال السوريين في العيادات السعودية بالتعاون مع جمعية العون الأردنية الدولية

استحدثت إدارة الحملة السعودية عيادة دائمة داخل العيادات التخصصية السعودية التابعة لها في مخيم الزعتري تعنى بمتابعة الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 5 سنوات ممن يعانون سوء في التغذية و تقديم المكملات الغذائية لهم بالإضافة للاعتناء بصحة الأمهات الحوامل و تقديم النصح والإرشاد لهن وللامهات والنساء اللاتي يعانن من فقر في الدم و سوء تغذية والتذكير بوجوب اخذ اللقاحات والمطاعيم اللازمة لهن والتي من شأنها ان تساعد على الحفاظ على سلامتهن وذلك بالتعاون والتشارك مع وزارة الصحة الأردنية و جمعية العون الأردنية الدولية .

الدكتور عبدالحي الخالدي أخصائي الأطفال في العيادات التخصصية السعودية بمخيم الزعتري أضاف ان فتح عيادة دائمة داخل العيادات السعودية تعنى بمتابعة الأطفال وامهاتهم من شأنها ان ترتقي بمستوى الخدمات المقدم للاشقاء السوريين وسيكون لها الأثر الكبير في تقديم افضل خدمة صحية ممكنة لهم ومتابعة حالتهم الصحية اولاً بأول كعلاج مبكر لمنع حدوث أي مضاعفات خطيرة للامهات واطفالهن لا سمح الله .

من جانبه اكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ان الحملة تعمل على الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والسلامة والوقاية في كافة الخدمات الطبية المقدمة من قبلها للاشقاء السوريين وذلك من خلال استراتيجية عمل خاصة يتم اعدادها مسبقاً لهذا الغرض وهو ما جعل العيادات السعودية تحظى بسمعة طيبة من قبل المنظمات العاملة في مجال الإغاثة والاقبال الكبير من قبل الاشقاء السوريين للاستفاده من هذه الخدمات .

واضاف السمحان حرص القائمين على الحملة السعودية وامتثالاً للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الامين و سمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الاغاثية السعودية – حفظهم الله – على تطوير الجانب الصحي بشكل عام وما يخص شريحة الأطفال بشكل خاص ، والتي ينعكس أثرها على الجوانب الصحية لهذه الفئة مستقبلا سائلاً الله العلي القدير ان يجعل هذه الاعمال خالصة لوجهه الكريم وان يجزي المتبرعين بها خير الجزاء .