 أمير منطقة تبوك يلتقي وزير الإسكان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يلتقي وزير الإسكان

أمير منطقة تبوك يلتقي وزير الإسكان
المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالأمارة بمعالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل ورحب سمو أمير المنطقة بمعالي الوزير والوفد المرافق وأثنى سموه على جهود وزارة الإسكان ودورها في إقامة وتشييد مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة والتي تهم بالدرجة الأولى المواطن في ظل ما تقدمه الدولة بتوجيه وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين  حفظهم الله لدعم هذه المشاريع الحيوية الهامة وتهيئة الإسكان المناسب للمواطن.
من جهته أعرب معالي وزير الإسكان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذا اللقاء ودعم سموه لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة ومشاريع الإسكان القائمة وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع ووكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي والمشرف العام على فروع المناطق ماجد الزهراني ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي

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