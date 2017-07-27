قائد القوات البحرية يزور المصابين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

قام معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، بزيارة المصابين من القوات السعودية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل يوم أمس الأربعاء بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

والتقى معاليه بالمصابين ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وهنأهم على روحهم المعنوية وإصرارهم على الذود والدفاع عن دينهم ووطنهم.

من جهتهم أكد المصابون رغبتهم العالية بعد شفائهم بمشيئة الله العودة من جديد لميدان العز والشرف لحماية وطنهم الغالي .