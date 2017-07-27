 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمن دور خادم الحرمين الشريفين في تمكين المسلمين من الصلاة في الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمن دور خادم الحرمين الشريفين في تمكين المسلمين من الصلاة في الأقصى

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمن دور خادم الحرمين الشريفين في تمكين المسلمين من الصلاة في الأقصى
واس - جدة

ثمّن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عالياً، الدور الكبير الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- ، خلال الأيام الماضية ، الذي أثمر عن تمكين المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ، وذلك بعد أن أجرى خادم الحرمين الشريفين الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم .
وأفاد أن المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بين دول العالم، والثقل الإسلامي الكبير للمملكة، قد نجحا في تحريك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كي تتراجع عن القيود التي فرضتها على الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.
ونوّه الدكتور العثيمين بالدور المحوري لحكومة المملكة، وجهودها الدائمة في دعم القضايا الإسلامية .
ورفع معاليه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على جهوده الكبيرة التي تكللت بالنجاح ، وبالشكل الذي يُسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين, مؤكداً دعم المنظمة التام لموقف المملكة الذي أكد حق المسلمين في المسجد الأقصى, وأداء عباداتهم فيه بكل يسرٍ واطمئنان .

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