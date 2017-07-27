 ملك البحرين يشيد بمساعي خادم الحرمين في إلغاء القيود على المسجد الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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ملك البحرين يشيد بمساعي خادم الحرمين في إلغاء القيود على المسجد الأقصى

ملك البحرين يشيد بمساعي خادم الحرمين في إلغاء القيود على المسجد الأقصى
المناطق ـ الرياض

أشاد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بالمساعي الحثيثة والجهود الجليلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي أدت إلى إلغاء القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى المبارك.
وأكد أن هذه الجهود ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين ، وإنما تجسد قيادته المحورية للأمة الإسلامية والمكانة الدينية العالية التي تتمتع بها المملكة والتي بوأتها موقعًا مرموقًا على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وتعكس الدور الرائد الذي تقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين وفي الدفاع عن قضايا الأمة وحماية مقدساتها.
وشدد على دعم البحرين للجهود التي تبذلها المملكة وكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

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