 أمير عسير يستقبل وكيل وزارة البيئة والمياه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل وكيل وزارة البيئة والمياه

أمير عسير يستقبل وكيل وزارة البيئة والمياه
المناطق - أبها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على أهمية الحفاظ على الثروة السمكية بالمنطقة وإنمائها، مشدداً سموه على أهمية تذليل كافة العقبات التي تقف أمام تطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم وكيل وزارة البيئة و الزراعة والمياه للتنمية الزراعية  والثروة السمكية المهندس أحمد العيادة , يرافقه مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش .
وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , كما اطلع على أنشطة  مشاريع الدواجن والعسل والورد بالمنطقة , منوها بالدور الكبير الذي تبذله الوزارة في هذا المجال , مشيرا سموه إلى بذل الجهد لبحث احتياجات المنطقة في هذا المجال , وتسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على الثروة الحيوانية و السمكية بالمنطقة التي يمكن الاستفادة منها .
وفي نهاية اللقاء شكر الجميع سمو أمير منطقة  عسير على دعمه اللا محدود واستماعهم إلى توجيهاته السديدة .

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