 نائب أمير عسير يشرف حفل  جمعية تحفيظ القرآن الكريم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يشرف حفل  جمعية تحفيظ القرآن الكريم

نائب أمير عسير يشرف حفل  جمعية تحفيظ القرآن الكريم
المناطق - أبها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير أن هذه الدولة تعتز وتفتخر برعايتها لحفظة كتاب الله الكريم وخدمته و ستبقى على هذا النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيس الملك الموحد لهذه الأرض المباركة .
جاء ذلك خلال تشريف سموه صباح اليوم حفل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة وذلك بجامع الملك فهد بأبها .
وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الكتاب الكريم ثم ألقى مدير جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة يحيى بن سليمان  بن فايع  كلمة أشاد فيها بما تحظى به جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة من دعم مادي ومعنوي واحتضان ورعاية من ولاة الأمر في هذه الدولة – حفظهم الله – , مؤكدا أن في هذه الجمعيات الخير الكثير حيث ينتظم فيها مئات الآلاف من الدارسين والدارسات ولها آثارها ونتائجها العظيمة في تعليم الأجيال القرآن الكريم وحفظه  وفي نهاية الحفل تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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