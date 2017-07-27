 أكثر من 90 ألف معاملة واستفسار خلال عام بمركز إنجاز بأمانة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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أكثر من 90 ألف معاملة واستفسار خلال عام بمركز إنجاز بأمانة عسير

أكثر من 90 ألف معاملة واستفسار خلال عام بمركز إنجاز بأمانة عسير
المناطق - أبها

حققت أمانة منطقة عسير رقماً قياسياً في مركز “إنجاز” خلال عام كامل ، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات بالمركز أكثر من 90 ألف معاملة .
أوضح ذلك مدير عام الاتصالات الإدارية بالأمانة عبيد علي العاصمي ، وأضاف أن مركز “إنجاز” يقدم العديد من الخدمات منها استقبال الطلبات من المواطنين والاستعلام عن المعاملات ومتابعتها ، وتجهيز المعاريض لعرضها على الأمين ووكلاءه بشكل يومي وغيرها .

وأشار العاصمي إلى أن المركز يحتوي على 16 كاونتر لاستقبال لخدمة المواطنين ، ويهدف في جمع وكالات الأمانة وإداراتها التي تتصل بالجمهور بشكلٍ مباشر تحت سقفٍ واحد ويمنح الصلاحية في الاستعلام وخط سير المعاملة لإفادة المواطن بشكل كامل عن معاملته ، بالإضافة إلى السماح له بالوصول للموظف المختص سواء عبر الاتصال المباشر أو اللقاء مع الموظف بشكلٍ شخصي .
وأكد أن عدد استفسارات المواطنين لنظام الرخص 46006  معاملة ، وكذلك تم إنجاز الاستعلام 16566 معاملة متعلقة بوكالات الأمانة (الأراضي والمساحة الخدمات ، التعمير والمشاريع) ، و تم تسجيل 687 معروض ، و18644 معاملة صدرت من الرخص والرقابة والشاملة ، ، وتم تدقيق 9128 شهادة صحية وتم الانتهاء منها .
مشيراً إلى أن جميع العاملين في المركز من ذوي الخبرات المؤهلة والكفاءات في خدمة العملاء وتسعى الأمانة وبشكلٍ مستمر إلى تدريبهم على التعامل مع المستفيدين من خدمات الأمانة بشكل أفضل .

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