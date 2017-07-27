 قيادة التحالف العربي تًعين متحدثًا رسميًا جديدًا خلفًا للواء أحمد عسيري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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قيادة التحالف العربي تًعين متحدثًا رسميًا جديدًا خلفًا للواء أحمد عسيري

قيادة التحالف العربي تًعين متحدثًا رسميًا جديدًا خلفًا للواء أحمد عسيري
المناطق _واس

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، تعيين متحدث رسمي جديد باسمها، خلفًا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل .

وقالت القيادة في بيان: إنه جرى تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي متحدثًا رسميًا للتحالف، حيث باشر مهام عمله .

وأكدت قيادة التحالف عزمها مواصلة سياسة التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن .

وسيتولى المتحدث الرسمي العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحافية كلما دعت الحاجة، وسيتاح التواصل معه لكافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية .

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