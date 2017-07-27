 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يؤكد على جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وما تبذله من جهود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يؤكد على جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وما تبذله من جهود

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يؤكد على جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وما تبذله من جهود
المناطق _ عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظه الله بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبداللطيف بن عايد العتيبي، ومنسوبي الفرع.

مشيداً سموه بما يبذله فرع الهيئة من جهود في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات، داعياً إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان وأنها منطلق إنساني إسلامي أصيل، مؤكداً سموه على أهمية التعاون مع كافة الجهات والمنظمات الدولية المعتمدة للتعريف بجهود المملكة في هذا المجال، وما تبذله في سبيل المحافظة على المكتسبات التي تحققت، مشدداً يحفظه الله على ضرورة توعية المجتمع بالمخالفات التي تقع في مجال حقوق الإنسان، وآليات وطرق التبليغ عنها، وكذلك تعريف المجتمع بجهود الهيئة التي تبذلها للتعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان، متمنياً سموه لفرع الهيئة والعاملين فيه التوفيق.

من جهته أعرب مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبداللطيف العتيبي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيهات، وما أكد عليه سموه من جهود تبذلها القيادة –أيدها الله- لتعزيز حقوق الإنسان، والاضطلاع بدور هام في هذا المجال، مؤكداً الأخذ بتوجيهات سموه لتوعية المجتمع بجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.

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