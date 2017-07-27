قافلة بناء ٢ تختتم محطتها الأولى الرياض

أنهت قافلة صيف بناء ٢ والتي أطلقتها جمعية بناء لرعاية الايتام بالمنطقة الشرقية تحت شعار( دعمهم واجب علينا ) ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية محطتها الأولى مدينة الرياض وقد أشتملت زيارة مدينة الرياض على العديد من البرامج والأنشطة التي تم تصميمها لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تساعد على تنشئة الأبناء التنشئة الصالحة وتعويدهم على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والتطلع لبناء المستقبل ومن تلك الفعاليات والبرامج تحية رجال الأمن في النقاط الأمنية وتقديم الورود لهم تقديراً لما يقومون به من دور في خدمة المواطنين والمقيمين وحفظ للأمن على الطرقات وقد زار الأبناء المتحف الوطني وتجولوا في سبع قاعات تحتوي على مجموعة كبيرة من التراثيات والجداريات والأسلحة القديمة واطلعوا على اركان الدولة السعودية الأولى والثانية والحديثة ، كما استضافت الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض القافلة في حي البجيري التراثي واطلعوا على المباني القديمة وما يحتويه الحي كما زار الفريق شركة الاتصالات السعودية stc واطلعوا على التطور التقني والخدمات التي تقدمها الشركة كما زاروا عدد من المجمعات التجارية وسجل المواطنون رسائلهم التي ستوصلها القافلة للمرابطين في الحد الجنوبي ( #دعمهم ـ واجب ـ علينا ) .

وقد توجهت القافلة إلى محطتها الثانية الطائف وستقدم العديد من الفعاليات للأيتام خلال إقامتها الطائف ومن المقرر أن تزور مكة المكرمة وجدة وجازان لزيارة المرابطين في الحد الجنوبي ثم مدينة أبها .