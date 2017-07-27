 نائب أمير المنطقة الشرقية يطمئن على رجال الأمن الذين أصيبوا خلال العملية الأمنية بمسورة بالعوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير المنطقة الشرقية يطمئن على رجال الأمن الذين أصيبوا خلال العملية الأمنية بمسورة بالعوامية قافلة بناء ٢ تختتم محطتها الأولى الرياض الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يؤكد على جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وما تبذله من جهود المملكة تُجدد وقوفها مع القضية الفلسطينية وتُساند الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وأراضيه سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يزور الجمعية العلمية الملكية بعمان “السعودية للكهرباء”: زيادة الفاتورة عن 30 يوماً لا يؤثر على قيمة الفاتورة وحق المشترك في الاستفادة من الشرائح أمير الباحة يوافق على إقامة ملتقى الإعلام المرئي والرقمي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان والبتال يعزيان معالي الأستاذ فيصل الشهيل أمير القصيم : السعودة ركن أساسي والقطاع الخاص سنداً في تنمية الوطن السيرة الذاتية للمتحدث الرسمي لقوات التحالف: العقيد الطيار الركن/ تركي المالكي قيادة التحالف العربي تًعين متحدثًا رسميًا جديدًا خلفًا للواء أحمد عسيري أكثر من 90 ألف معاملة واستفسار خلال عام بمركز إنجاز بأمانة عسير

نائب أمير المنطقة الشرقية يطمئن على رجال الأمن الذين أصيبوا خلال العملية الأمنية بمسورة بالعوامية

نائب أمير المنطقة الشرقية يطمئن على رجال الأمن الذين أصيبوا خلال العملية الأمنية بمسورة بالعوامية
المناطق _ عبدالله السعيدي

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على صحة المصابين من رجال الأمن الذين اصيبوا خلال العملية الأمنية بحي المسورة بالعوامية والتي اسفرت ولله الحمد عن القبض على عدد من الارهابيين .

‏‎ونقل سموّه للمصابين تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وتمنياته حفظهم الله للمصابين بالشفاء العاجل وأن يمنّ عليهم بالصحة والعافية .

مؤكداً سموه بأن رجال الأمن يقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين وبإذن الله سيظل هذا الوطن امناً مطمئناً ولن تستطيع هذه الفئة الضالة تنفيذ مخططاتها في ظل وجود أبطال يقدمون أرواحهم من أجل حماية الوطن ومقدساته وابنائه وكل من يقيم على ارضه .

من جانبهم عبر المصابون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على الرعاية والاهتمام ولسمو نائب أميرالمنطقة الشرقية على الزيارة وما يجدونه من رعاية صحية من قبل القائمين على المستشفى مؤكدين عزمهم على مواصلة واجبهم في الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته ومواطنيه .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>