نائب أمير المنطقة الشرقية يطمئن على رجال الأمن الذين أصيبوا خلال العملية الأمنية بمسورة بالعوامية

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على صحة المصابين من رجال الأمن الذين اصيبوا خلال العملية الأمنية بحي المسورة بالعوامية والتي اسفرت ولله الحمد عن القبض على عدد من الارهابيين .

‏‎ونقل سموّه للمصابين تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وتمنياته حفظهم الله للمصابين بالشفاء العاجل وأن يمنّ عليهم بالصحة والعافية .

مؤكداً سموه بأن رجال الأمن يقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين وبإذن الله سيظل هذا الوطن امناً مطمئناً ولن تستطيع هذه الفئة الضالة تنفيذ مخططاتها في ظل وجود أبطال يقدمون أرواحهم من أجل حماية الوطن ومقدساته وابنائه وكل من يقيم على ارضه .

من جانبهم عبر المصابون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على الرعاية والاهتمام ولسمو نائب أميرالمنطقة الشرقية على الزيارة وما يجدونه من رعاية صحية من قبل القائمين على المستشفى مؤكدين عزمهم على مواصلة واجبهم في الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته ومواطنيه .