المياه الوطنية تدشن بدء تفعيل العمل بنظام “موبيلتي” لموظفي قطاع التشغيل والصيانة الميدانيين

دشن المهندس محمد بن أحمد الموكلي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المرحلة الأولى لنظام موبيلتي (Mobility) لموظفي قطاع التشغيل والصيانة الميدانيين في وحدة أعمال الرياض، حيث يهدف المشروع إلى تقليل نسبة الفاقد من المياه من خلال سرعة الاستجابة في معالجة الانكسارات وتخفيض معدل الانقطاعات وتسهيل الاجراءات اللازمة لمعالجة البلاغ وفق اجراءات الكترونية مترابطة مع كافة القطاعات المعنية في التشغيل والصيانة وغرف التحكم والمراقبة.

وأوضح المهندس عبد الله عريشي مدير عام المياه بمنطقة الرياض، أن نظام موبيلتي يُعد الخطوة الأولى نحو الوصول إلى التشغيل الذكي لشبكتي المياه والصرف الصحي في مدينه الرياض، حيث أن المشروع يأتي ضمن منظومة ستطلق تباعاً عند اكتمالها، وذلك لإيجاد عمل مترابط الإجراءات لخدمة العملاء، ضمن برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ونظام الموبيلتي يمتاز باستقبال بلاغات العملاء عن انقطاعات المياه أو انكسار الشبكة، وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد (920001744)، ومن ثم يتم تحويل البلاغ إلى مركز اسناد البلاغات الذي يقوم بإنشاء الطلب ورفعه إلكترونياً من خلال نظام موبيلتي (Mobility) للفريق الميداني الأقرب لموقع البلاغ حسب موقعها الظاهر في خرائط فرق العمل. وفي حال ارتفاع البلاغات عن المعدل المحدد يصدر النظام إشارة صوتية داخل المركز للتنبيه بزيادة عدد البلاغات، وبدورها تباشر الفرق الميدانية مهامها بزيارة موقع البلاغ لإصلاح الخلل؛ وفق الاجراءات المعتمدة من أجل اغلاق البلاغ.

كما يمتاز المشروع بوظائف عدة تساعد المشرف الميداني على سرعة معالجة وإقفال البلاغات آلياً، كذلك تحديثها في النظام بما في ذلك توثيق البلاغ بالصور وتدوين الملاحظات من خلال الموقع، وبالتالي نقلها لفرق أخرى بشكل آلي من دون الحاجة للنظام اليدوي الذي كان يعمل به في وقت سابق. إضافة إلى أن المشروع سينعكس تطبيقه إيجاباً على الخدمات المقدمة للعملاء في مدينة الرياض؛ وذلك من خلال رفع معدلات سرعة وكفاءة الفرق الميدانية للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الواردة على مدار الساعة.

وإلى ذلك، قال ثنيان الثنيان المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بشركة المياه الوطنية “إن تدشين التطبيق يأتي كمرحلة أولى في مدينة الرياض من أجل تطوير أعمال الشركة، وتعزيز تقنياتها الرقمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، والحفاظ على شبكة المياه ومنع التسربات، موضحاً أن التطبيق يقدم للمشرفيين الميدانيين عبر الأجهزة المحمولة البلاغات المجدولة؛ مثل تشغيل شبكة المياه وفتح أو إغلاق الصمامات لتوزيع مياه الشرب بين الأحياء، مبيناً أن للتطبيق مزايا ووظائف عدة تساعد المشرف الميداني على سرعة معالجة وإقفال البلاغات آلياً.