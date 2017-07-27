أمير القصيم يشيد بمبادرة الدبيخي لتكريم أبناء شهداء الواجب

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الخميس ، رجل الأعمال الشيخ سليمان بن صالح الدبيخي ، نظير جهوده وإسهاماته الوطنية والمجتمعية التي قدمها لخدمة المنطقة ، وكونه أحد الداعمين الرئيسيين لمبادرة فكرة تكريم أبناء وأسر شهداء الواجب وشهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل ، والمرابطين بالحد الجنوبي الذين قدموا أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم في مواطن الشرف من أبناء منطقة القصيم ، وإقامة حفل معايدة خاص بهم .

ورحب سمو أمير القصيم بالدبيخي ، وشكره على ما قام به من إسهامات وطنية واجتماعية ، مشيداً بمبادرته المجتمعية بتكريم أبناء شهداء الواجب ، مثمناً سموه هذه البادرة تجاه أبناء الشهداء والمرابطين ، مشيراً سموه إلى أن ما قام به الشيخ الدبيخي يدل على المواطنة الصادقة لأبناء هذا الوطن المعطاء ، وحبهم لتقديم العمل الاجتماعي والخيري ، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل: إن رجال شهداء الواجب وضعوا أرواحهم على أكفهم للدفاع عن هذا الوطن الغالي ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد من لاقى ربه بواسع رحمته وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظهم الله ـ .

من جانبه أعرب رجل الأعمال سليمان بن صالح الدبيخي عن شكره وتقديره على حسن استقبال سموه وتكريمه له ، لافتاً إلى أن ما قام به واجب وطني ، وأن المبادرة ماهي إلا مشاعر مواطن تجاه أبنائه أبناء الشهداء ، مشيراً إلى أن الشهيد قدم روحه دفاعاً عن الدين والمقدسات والأرض والعرض والوطن ، داعياً المولى – عز وجل – أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .

وأوضح الدبيخي أن فكرة تكريم أبناء الشهداء وأسرهم أتت بمباركة ودعم ملموس من سمو أمير منطقة القصيم ، وأن القيادة الرشيدة – حفظها الله – تولي هذا الجانب أشد الرعاية والعناية والاهتمام .