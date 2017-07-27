الحكومة اليمنية تُؤكد أن تحرير معسكر خالد سيفتح ‏الآفاق نحو انتصارات كثيرة مقبلة

أكدت الحكومة اليمنية أن تحرير معسكر خالد بن الوليد الواقع ‏في غربي محافظة تعز سيفتح الآفاق نحو انتصارات كثيرة ‏مقبلة .

وأشار رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر خلال الاجتماع ‏الدوري لمجلس الوزراء اليمني بعدن اليوم إلى الأهمية ‏الاستراتيجية التي تحققت بعد الانتصارات الكبيرة التي ‏أحرزها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية، المسنودين ‏بقوات التحالف العربي في معسكر خالد .

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها، تقريرين مفصلين ‏قدمهما نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء ‏صالح الزنداني أوضح فيهما سير المعارك القتالية ‏والانتصارات التي تحققت في تعز وباقي الجبهات الأخرى ‏والمعنويات العالية التي يتحلى بها الجيش اليمني، والمقاومة ‏في سبيل الدفاع عن الوطن وهزيمة الانقلاب، وفقا لما ذكرته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .

من جهة ثانية، أكد نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ‏ناصر لخشع في تقرير قدمه إلى مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري، أن وزارة ‏الداخلية باشرت بتطبيق خطة في حماية المؤسسات الحكومية ‏والبنوك التجارية وبما يضمن عدم حدوث أي اختراقات أمنية ‏من شانها تزهق أرواح الأبرياء وتأثر على السكينة العامة ‏للسكان .