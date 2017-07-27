مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يشيد بجهود ومساعي خادم الحرمين الشريفين في إلغاء القيود المفروضة على المسجد الأقصى

أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض د. تركي بن عبدالله الشليل بجهود ومساعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في الغاء القيود المفروضة على المسجد الأقصى المبارك وفتح أبوابه للمصلين والزائرين .

وأكد الدكتور الشليل أن هذه اللفتة الكريم والمبادرة الرائدة ليست غريبة عليه -أيده الله- فأعماله تسبق أقواله ومواقفه الصادقة تعبر عن حرصه وعنايته بمقدسات المسلمين وقضايا الأمة بوجه عام وقضية فلسطين على وجه أخص

وبين الشليل أن هذه الخطوة المباركة تجسد قيادة الملك سلمان للعالم العربي والإسلامي وتأثيره الإيجابي في معالجته المتأنية ورؤيته الثاقبة تجاه الأزمات.

وتأتي مبادرات خادم الحرمين الشريفين لدعم القضية الفلسطينية استشعارا لعظمة المسجد الأقصى المبارك فهو أولى القبلتين ومسرى النبي ﷺ وأحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها.

وقال فضيلته حق لنا أن نفخر ونعتز ببلاد ووطن يسعى قائده وملكه ⁧‫لخدمة الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية ومقدساتها، فالأقصى في قلب ولاة الأمر واهتمامهم ودعمهم ومتابعتهم – حفطهم الله ورعاه وادام توفيقهم .

‏وسأل فضيلته الله أن يحفظ أمن ومقدسات المسلمين من كل سوء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفره