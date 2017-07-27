 الإمارات تشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين لإنهاء القيود التي فرضتها إسرائيل في المسجد الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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الإمارات تشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين لإنهاء القيود التي فرضتها إسرائيل في المسجد الأقصى

الإمارات تشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين لإنهاء القيود التي فرضتها إسرائيل في المسجد الأقصى
المناطق _ واس

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لإنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ، مشيرة إلى أنها جهود دؤوبة تؤكد الدور المركزي والمسؤولية التاريخية للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.
وعبر معالي وزير الدولة رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة اليوم عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدين للإجراءات والممارسات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا في المسجد الأقصى المبارك بوصف ذلك سابقة خطيرة وعدواناً على المقدسات وحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،محذرًا من تداعيات مثل هذا العمل الخطير على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام.
وقال : إن بلاده سبق وأن أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإغلاق قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه ، وإنها تعتبر ذلك سابقة خطيرة وعدوانًا على المقدسات وحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، مؤكدًا رفض دولة الإمارات التام لأية محاولات ترمي إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في مدينة القدس أو فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.
وجدد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بمطالبة دول العالم والمنظمات الدولية كافة بالتصدي للممارسات الاسرائيلية التي تخالف الشرعية الدولية وضرورة العمل على ضمان عدم تكرارها وبذل الجهود لإحلال السلم.
كما ذكّر بموقف الإمارات الداعي إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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