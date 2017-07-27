الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ينفذ دورة “الجرافولوجي ” لمنسوباتها

نفّذ مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض دورة بعنوان تحليل الكتابه اليدوية “الجرافولوجي ” استهدفت 26 متدربة من المكتب ذاته ومن الفروع التابعة له واستمرت 3 ايام.

وتناول المدرب عبد الله الدويش في الدوره العديد من المحاور ، منها : تعريف الشخصية ، مجالات علم الجرافولوجي ، تحليل الشخصيه عن طريق الكتابة اليدويه ، بداية الاهتمام بعلم تحليل الكتابه الذي يعود للقرن التاسع عشر ،أساسيات تحليل الخط

، أنظمة تحليل ودراسة الكتابة اليدويه ،الأشكال الهندسية وعلاقتها بالنفس البشرية ، دلالات حجم الخط ، ميل الخط واتجاهاته ، تناسق الكلمات و وصلها بشكل جيد ، مقدار المسافات بين الكلمات و الاسطر ، التوقيع واهميته في تحليل الشخصيه .

يذكر أن مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ينظم وينفذ بشكل مستمر العديد من البرامج والانشطه والدورات التدريبية ضمن خططٍ تُدرَج كل عام بهدف رفع المستوى الثقافي لدى منسوباته وتحسين وتطوير ادائهن .