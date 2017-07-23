 أمانة محافظة جدة تصدر توضيحا رسميا حول إصدارها تصاريح لافتتاح صالات للسينما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 4 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 27 يوليو 2017 ميلاديا

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أمانة محافظة جدة تصدر توضيحا رسميا حول إصدارها تصاريح لافتتاح صالات للسينما

أمانة محافظة جدة تصدر توضيحا رسميا حول إصدارها تصاريح لافتتاح صالات للسينما
المناطق _ جدة

أصدرت أمانة محافظة جدة، الخميس (27 يوليو 2017)، توضيحًا رسميًا بشأن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدارها تصاريح لافتتاح صالات للسينما.
وأكدت الأمانة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة.
وطالبت الأمانة المواطنين والمواطنات بتحري الدقة واستیفاء المعلومات من مصادرھا الرسمیة قبل تداولها عبر الشبكات الاجتماعية.

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