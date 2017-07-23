الهلال يتعادل ايجابيا مع نفط الوسط العراقي

تعادل فريق الهلال مع نظيره نفط الوسط العراقي بهدفين لمثلهما، اليوم الخميس، ضمن مباريات المجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية.

ورفع الهلال، الذي يشارك في البطولة بالفريق الأولمبي، رصيده إلى نقطتين قبل مباراة الترجي التونسي مع المريخ السوداني في وقت لاحق اليوم، بينما حصد نفط الوسط أول نقطة بالبطولة.

ووضع صالح سدير نفط الوسط في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول بركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك عبد الكريم القحطاني التعادل للهلال (51) من ركلة حرة عندما ارتطمت الكرة بالقائم وسكنت الشباك.

وبعدها بـ6 دقائق أضاف أنس زباني الهدف الثاني للهلال عندما استغل تمريرة عرضية متقنة من زميله نايف كريري ووضعها مباشرة في الشباك.

وألغى الحكم هدفا لسلطان جاسم لاعب نفط الوسط (78) بداعي التسلل قبل أن ينجح البديل إياد سدير بعدها بدقيقة واحدة في تعديل النتيجة بضربة رأس إثر ركلة ركنية.

ويختتم الهلال مبارياته بالدور الأول بمواجهة الترجي يوم الأحد المقبل بينما يلتقي نفط الوسط مع المريخ في اليوم ذاته.